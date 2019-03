Газпром приобретает активы Кыргызнефтегаза

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый вице-премьер-министр Киргизской Республики Кубатбек Боронов подписали "дорожную карту" по участию Газпрома в приобретении имущества и активов ОАО "Кыргызнефтегаз". Об этом говорится в сообщении компании.



"Дорожная карта" предусматривает взаимные обязательства сторон и план дальнейших действий. В частности, планируется провести оценку компании и подготовить финансово-экономическое обоснование сделки.



ОсОО "Газпром Кыргызстан" - 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром" - эксклюзивный импортер природного газа в Киргизию, собственник газотранспортной и газораспределительной систем республики.



ОАО "Кыргызнефтегаз" осуществляет в Киргизии геологоразведочные работы, бурение эксплуатационных и разведочных скважин, а также эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений.



В рамках разработанной Газпромом генеральной схемы газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года компания осуществляет масштабную реконструкцию и модернизацию газотранспортных мощностей, объектов подземного хранения и распределения газа на территории республики.



В 2013 году между Правительствами РФ и Киргизии было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории республики.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"