ЦБ рекомендовал банкам не запрашивать у клиентов излишнюю информацию

Банк России рекомендовал кредитным организациям не запрашивать у клиентов излишнюю информацию. "Противолегализационные" меры при приеме на обслуживание и работе с уже существующими клиентами следует применять с учетом степени риска возможного совершения ими операций в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Об этом говорится в информационном письме, подготовленном Банком России.



Речь идет в том числе о праве банков запрашивать у клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества.



"В настоящее время мы выявляем случаи, когда банки используют это право, несмотря на отсутствие рисков легализации отмывания доходов и финансирования терроризма, в частности при совершении разовых операций либо операций на незначительные суммы", - отметил заместитель паредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин.





"AK&M" от 29.03.2019