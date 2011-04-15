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29/03/2019
15:01

ЦБ рекомендовал банкам не запрашивать у клиентов излишнюю информацию

Банк России рекомендовал кредитным организациям не запрашивать у клиентов излишнюю информацию. "Противолегализационные" меры при приеме на обслуживание и работе с уже существующими клиентами следует применять с учетом степени риска возможного совершения ими операций в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Об этом говорится в информационном письме, подготовленном Банком России.

Речь идет в том числе о праве банков запрашивать у клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества.

"В настоящее время мы выявляем случаи, когда банки используют это право, несмотря на отсутствие рисков легализации отмывания доходов и финансирования терроризма, в частности при совершении разовых операций либо операций на незначительные суммы", - отметил заместитель паредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин.


"AK&M" от 29.03.2019
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