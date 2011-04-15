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29/03/2019
17:27

Московское УФАС обнаружило признаки картеля на торгах медицинскими материалами

Московское УФАС России обнаружило признаки картельного соглашения, заключенного с целью поддержания цен при проведении в 2016 году аукционов на право поставки медицинских расходуемых материалов. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

Начальная цена контрактов составила 127.8 млн руб. По результатам торгов с незначительным снижением цены были заключены контракты: ООО "Первый элемент" на 14.2 млн руб., ООО "Нацстандарт" на 107.8 млн руб.

Отказ ООО "Первый элемент", ООО "МК" и ООО "Нацстандарт" от конкурентной борьбы друг с другом стал причиной незначительного снижения НМЦК.

В настоящее время Московским УФАС в отношении этих трёх компаний возбуждено дело по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 закона "О защите конкуренции".

Напомним, что в ходе проверки ООО "МК", проведённой 5 сентября 2018 года по мотивированному представлению ЕЭК в связи с наличием в действиях компании признаков нарушения Договора о Евразийском экономическом союзе, представители ООО "МК" не сообщили пароли рабочих компьютеров, отключили сетевые диски и сервер компании. В связи с чем составлены протоколы об административных правонарушениях.

"По результатам проведения проверки ООО "Медицинская компания" были установлены не только признаки нарушения этим обществом антимонопольного законодательства на трансграничном рынке ЕЭС, но и признаки сговора данной компании с другими лицами на торгах, проводимых российскими заказчиками", - прокомментировал начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.



"AK&M" от 29.03.2019
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