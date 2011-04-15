ИНГО-Узбекистан и Ингосстрах реализуют проект по социальной защите трудовых мигрантов

САО "ИНГО-Узбекистан" и СПАО "Ингосстрах" запускают проекта социальной защиты трудовых мигрантов из Республики Узбекистан. Соответствующее заявление было сделано в ходе пресс-брифинга компаний во время Международного финансово-банковского форума государств-участников СНГ, проходящего в Ташкенте с 28 по 29 марта. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



В рамках проекта компании разработали и внедрили механизм страховой защиты граждан Узбекистана, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, Казахстана и Киргизии. Полис покрывает риски наступления внезапного заболевания и несчастного случая (травмы, ожоги, инцидент на производстве и т.д.), а также смерти застрахованного лица.



Лимит ответственности составляет $10 тыс., полис включает расходы на оказание первичной медико-санитарной помощи, стоматологическую помощь, эвакуацию и репатриацию застрахованного лица, организацию мероприятий по поиску и спасению застрахованного лица, а также выплату фиксированного возмещения в случае смерти. Договор может быть заключен на срок до 90 дней.



Партнером проекта выступает ассистанская компания "Europe Assistance", обеспечивающая предоставление услуг в круглосуточном режиме через единую систему связи. Кроме того, ИНГО-Узбекистан и Ингосстрах осуществляют мониторинг за ходом исполнения обращений застрахованных лиц в онлайн-режиме.



CАО "ИНГО-Узбекистан" начало деятельность в 2008 году после вхождения в состав ее акционеров российского страховщика СПАО "Ингосстрах". На сегодняшний день компания занимает прочные конкурентные позиции на рынке и является лидером в сегменте страхования путешествующих, а также входит в число ведущих страховщиков по добровольному страхованию ответственности, добровольному комплексному страхованию транспортных средств и страхованию имущества, осуществляет внутреннее входящее перестрахование.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 29.03.2019