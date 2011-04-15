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29/03/2019
18:23

Сибирские города вошли в число пилотов проекта "Умный город"

Сибирские города вошли в число пилотов проекта "Умный город". Об этом говорится в сообщении Минстроя.

Трехсторонние соглашения о реализации проекта "Умный город" подписали Минстрой, Красноярский край и города Красноярск, ЗАТО Железногорск и ЗАТО Зеленогорск, а также Кемеровская область и Междуреченск.

Как отметил в ходе подписания соглашений глава Минстроя Владимир Якушев, представители регионов и городов, подписывающие соглашение о реализации пилотного проекта, берут на себя обязательства по выполнению дополнительных мероприятий стандарта и внедрению инновационных решений. Это является гарантией качественных изменений городов, участвующих в проекте.

"В марте в Калуге мы подписали первые соглашения с городами-пилотами, а сегодня к их числу присоединились сибирские города. Конечно у каждого города своя специфика. Так, например, в Железногорске и Зеленогорске активно развиваются ядерные технологии. Очень важно чтобы эти города стали конкурентоспособными, комфортными и безопасными для жителей. В Красноярске для развития цифровизации будет активно использована уже имеющаяся база Универсиады, в том числе для обеспечения безопасности горожан и гостей краевого центра. В Междуреченске Кемеровской области кроме мероприятий стандарта, будут внедряться цифровые платформы в школах - по питанию и контролем за школьной дисциплиной", - сообщил В.Якушев.

Напомним, ведомственный проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году в пилотном режиме, а начиная с 2019 года стал обязательным в рамках сразу двух нацпроектов - "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика".

Стандарт "Умный город" включает в себя набор базовых и дополнительных мероприятий, которые предстоит выполнять всем городам-участникам ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город" в срок до 2024 года.

Стандарт включает в себя мероприятия по восьми направлениям: городское управление, "умное" ЖКХ, инновации для городской среды, "умный" городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. Помимо стандарта в рамках проекта "Умный город" сформирован банк данных инновационных разработок и положительных практик, реализованных в российских городах.

"AK&M" от 29.03.2019
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