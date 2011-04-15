Объем производства крупнотоннажных полимеров к 2035 году увеличится в 3 раза, А.Новак

Объем производства крупнотоннажных полимеров к 2035 году увеличится в 3 раза. Об этом сообщил телеканалу "Россия 24" министр энергетики РФ Александр Новак, говорится в сообщении министерства.



Говоря о положении России на мировых энергетических рынках, министр подчеркнул высокую конкурентоспособность российской энергетики.



"Доля поставок российской нефти на мировых рынках составляет до четверти от всей ее мировой торговли, по газу мы занимаем около 23%, по углю - около 20%", - отметил А.Новак.



Но для того, чтобы конкурировать и продолжать занимать ведущее положение по этим и другим продуктам ТЭК, России необходимо развивать инфраструктуру, вырабатывать другую продукцию с добавленной стоимостью, к примеру, нефтегазохимию, продолжил А.Новак.



"Мы занимаем всего лишь 2.2% от мирового производства, при том что по нефтегазохимии у нас огромный потенциал и Правительство буквально в марте подписало дорожную карту по стимулированию ее производства. В течение этого года будут подготовлены предложения по тарифному и налоговому регулированию, на эти проекты распространятся СПИКи. Такие меры позволят нам к 2035 году увеличить в 3 раза объемы производства крупнотоннажных полимеров. Это примерно $30-40 млрд инвестиций, 18 тыс. рабочих мест, доля добавленной стоимости здесь тоже высокая - от 40 до 200%", - подчеркнул министр.



Вторым важным направлением развития, как отметил глава Минэнерго, является производство сжиженного природного газа.



"Россия - глобальный игрок, наша задача - увеличить объем производства СПГ, создать стимулы и, в том числе, обеспечить загрузку российской промышленности, развивать Северный морской путь", - подчеркнул А.Новак.



Говоря о продлении действия соглашения о заморозке цен на топливо, А.Новак пояснил, что соглашение было продлено на период, пока будут производиться корректировки в налоговое законодательство по обратному акцизу.



"Они позволят создать нормальную систему работы отрасли. В течение 1 квартала соглашение выполняло свою функцию. На рынке ситуация стабильна, цены тоже сохраняются стабильными и если и могут вырасти, то не выше инфляции", - сказал он.



Отвечая на вопрос о будущем транзита российского газа, Александр Новак напомнил, что в мае Россия продолжит дискуссии с Украиной и ЕС о параметрах продолжения транзита российского газа после 2019 года.



"Я напомню, что для поставок европейскому потребителю может быть использована как действующая, так и строящаяся инфраструктура - "Турецкий поток" и "Северный поток-2". При этом, новая версия поправок в "газовую директиву" ЕС более мягкая, чем то, что рассматривалось изначально. И она позволяет регулятору, на территорию которого приходит газопровод, самостоятельно принимать решение о регулировании. Эти поправки не окажут негативного действия на реализацию "Северного потока-2". Очевидно, что проект коммерческий, в нем заинтересованы европейские компании, сейчас все идет в соответствии с планами и дорожной картой", - отметил министр.



А.Новак также рассказал о выполнении Россией договоренностей в рамках соглашения ОПЕК+.



"У нас идет плановое снижение добычи, я надеюсь, что к концу месяцы мы выйдем на показатели, оговоренные в соглашении. Мы являемся сторонниками реализации договоренностей декабря прошлого года, сейчас мониторим ситуацию на мировых рынках, а в мае ожидаем очередного заседания Мониторингового комитета", - добавил глава Минэнерго.



"AK&M" от 29.03.2019