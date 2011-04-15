Дайджест газеты "Коммерсант" от 6 мая 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 6 мая 2019 года.



МИЛЛИАРД ТОНН ПРОГНОЗОВ

"НЕФТЕГАЗХОЛДИНГ" СТАВИТ НА БАЛАНС ЗАПАСЫ КРУПНЕЙШЕГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ





Как выяснил "Ъ", "Нефтегазхолдинг" бывшего главы "Роснефти" Эдуарда Худайнатова может стать владельцем формально крупнейшего нового нефтяного месторождения в постсоветской истории. Роснедра одобрили постановку на госбаланс 1,2 млрд тонн нефти извлекаемых запасов Пайяхской группы месторождений на Таймыре. Собеседники "Ъ" в отрасли считают эту оценку предварительной и, скорее всего, завышенной, поскольку было пробурено лишь минимальное число разведочных скважин. Однако подобные балансовые запасы могут помочь господину Худайнатову получить льготы для проекта, который может быть реализован вместе с "Роснефтью".





"ЭЛЕКТРОННАЯ ПУТЕВКА" МЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ

У ПРОЕКТА СОКРАЩАЮТСЯ ФУНКЦИИ, ЗАТО РАСТЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ



Система "Электронная путевка" (аналог ЕГАИС для туристической отрасли), в разработку которой структуры "Ростеха" готовы вложить 2 млрд руб., может быть запущена в усеченном варианте. В новую версию, возможно, будут собраны лишь данные о стоимости проданных туров и финансовых гарантиях операторов. Вернуть вложения в проект "Ростех" потом сможет за счет участников рынка.





HUAWEI ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К "ЗАКОНУ ЯРОВОЙ"

КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПРЕТЕНДУЕТ НА ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МТС



Китайская Huawei может получить крупный контракт на поставку оборудования для "закона Яровой". Компания рассматривается в качестве поставщика устройств для хранения данных в рамках решения, разработанного "Норси-Транс" для сотового оператора МТС и его дочернего интернет-провайдера МГТС. На такое оборудование оператор может потратить около половины из 50 млрд руб., заложенных на "закон Яровой" на ближайшие пять лет.





ИНОСТРАННЫМ ТУРБИНАМ СНИЖАЮТ ОБОРОТЫ

"СИЛМАШ" ПЫТАЕТСЯ РАСЧИСТИТЬ РЫНОК ДЛЯ СВОИХ МАШИН



По данным "Ъ", в правительстве продолжают прорабатывать варианты ограничения доступа иностранных машиностроителей к программе модернизации ТЭС. В частности, Минпромторг и подсанкционные "Силовые машины" Алексея Мордашова в борьбе за рынок сбыта выступили с инициативой обязать "Газпром энергохолдинг" и "Интер РАО" увеличить свои доли в совместных предприятиях с Siemens и GE до 75% плюс 1 акции, тем самым обострив конфликт с генкомпаниями, не желающими закупать российское оборудование. При этом "Силовые машины" по-прежнему отказываются брать на себя риски поломки оборудования или задержек с их пуском.





ГОСУДАРСТВО ПОЛЕЧИТ САМО

ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ ОСТАЮТСЯ БЕЗ СУБСИДИЙ НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДПОМОЩЬ





Получившие в 2019 году право на государственное финансирование высокотехнологичной медпомощи (ВМП) частные клиники пока не могут им воспользоваться. Как подсчитали аналитики Vademecum, все предусмотренные на этот год 82 млрд руб. распределены между госучреждениями. Убедить инвесторов вкладывать средства в создание новых медицинских технологий без субсидий может быть сложно.





ПЫЛЬ ОКРУЖАТ ЛЕСОПОЛОСОЙ

РАБОТУ УГОЛЬНЫХ ПОРТОВ ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ НЕ БУДУТ



Росстандарт утвердил обновленный справочник наилучших доступных технологий, которые должны применяться портовиками при работе с углем. Минтранс подготовил изменения в технический регламент, чтобы сделать данные требования обязательными для стивидоров. При этом более радикальная инициатива Минприроды - приостановка работы портов на 90 дней за повторные экологические нарушения - пока заблокирована, не пройдя оценку регулирующего воздействия. Эксперты полагают, что на фоне падения цен на уголь правительство не будет вводить столь жесткие ограничения.





STAR MEDIA СОБЕРЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

КОМПАНИЯ ВЫХОДИТ НА РЫНОК БОРЬБЫ С ПИРАТСТВОМ



Российско-украинская группа компаний Star Media займется защитой от пиратства контента сторонних компаний в рунете. Ее первым клиентом стала группа "Приор", производящая телесериалы и издающая голливудское кино на DVD. Star Media надеется занять около трети рынка досудебной защиты киноконтента, объем которого эксперты оценивают в 250 млн руб. в год.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 06.05.2019