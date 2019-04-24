ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на среду, 1 мая, в размере 64.6314 руб. против 64.6917 руб. на 30 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



30.04.19 - 64.6917 руб.

27.04.19 - 64.7053 руб.

26.04.19 - 64.6794 руб.

25.04.19 - 63.9798 руб.

24.04.19 - 63.7906 руб.









































































































































































































































"AK&M" от 06.05.2019