ЦБ РФ установил официальный курс евро на среду, 1 мая, в размере 72.3096 руб. против 72.2024 руб. на 30 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



30.04.19 - 72.2024 руб.

27.04.19 - 72.0882 руб.

26.04.19 - 72.1111 руб.

25.04.19 - 71.7150 руб.

24.04.19 - 71.7453 руб.



















































































"AK&M" от 06.05.2019