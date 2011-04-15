Повтор! Севергрупп закрыл сделку по покупке 41.9% "Ленты"

ООО "Севергрупп" закрыло сделку по приобретению 41.9% акционерного капитала компании Lenta Ltd. у Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по цене $3.6 за ГДР ($18 за акцию). Общая сумма сделки составила приблизительно $729 млн, говорится в сообщении компании.



Кроме того, как было анонсировано ранее и в соответствии с уставом "Ленты", Севергрупп объявил предложение акционерам/держателям ГДР компании (которое не зависит от выполнения каких-либо условий) по покупке их акций/ГДР "Ленты" по цене $3.6 за ГДР ($18 за акцию).



Напомним, в начале апреля "Коммерсантъ" сообщал, что группа акционеров "Ленты" направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании "Севергрупп" Алексея Мордашова и рассмотреть предложение "Ленты". "Есть ощущение, что это [продажа "Ленты" Севергрупп] большая ошибка, и если "Магнит" хочет заплатить больше, то правление должно открыть официальный процесс торгов", - сказал один из неназванных источников.



2 апреля 2019 года Севергрупп сообщила о достижении договорённости о покупке 34.44% у TPG Group и 7.4% ценных бумаг "Ленты" у Европейского банка реконструкции и развития. Структура Алексея Мордашова планирует приобрести акции по цене $3.6 за расписку (всего около $739 млн).



"Магнит" заявил, что несколько раз предлагал выкупить 100% сети по цене выше, чем пообещала Севергрупп, но крупные акционеры "Ленты" отдали предпочтение менее выгодному предложению.



"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания управляет гипермаркетами и упермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. Компания также оперирует собственными распределительными центрами. "Лента" имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом LNTA. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития.



Чистая прибыль "Ленты" по МСФО за 2018 год снизилась на 11.1% и составила 11.8 млрд руб. против 13.3 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 13.2% до 413.6 млрд руб. с 365.2 млрд руб., при этом розничная выручка увеличилась на 13.6% до 392.1 млрд руб. с 345 млрд руб., а оптовая выручка - на 6%. Скорректированный показатель EBITDA составил 36.2 млрд руб., что на 2% выше показателя за 2017 год (35.5 млрд руб.), рентабельность - 8.8%. В 2018 году было открыто в общей сложности 13 гипермаркетов и 38 супермаркетов. Общее число магазинов "Ленты" по состоянию на 31 декабря 2018 года составило 379, в том числе 244 гипермаркета и 135 супермаркетов общей торговой площадью 1467482 кв. м.



ООО "Севергрупп" - частная инвестиционная компания, осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова.



"AK&M" от 06.05.2019