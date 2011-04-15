На предприятии УралХима произошло ЧП.

Как сообщила пресс-служба АО ОХК "УралХим", утром, 6 мая 2019 года, при проведении ремонтных работ на производстве аммиака филиала "Азот" произошёл хлопок. В результате несчастного случая погибли трое человек. Один пострадавший находится в больнице. Инцидент не повлиял на технологический процесс на предприятии, пожара и разрушений, а также угрозы экологии и населению нет.



На месте аварии работают службы Ростехнадзора, Прокуратуры, Следственного Комитета и МЧС. Создана комиссия, причина произошедшего выясняется. Руководство предприятия оказывает полное содействие в расследовании инцидента.



На филиал "Азот" в Березники выехал Производственный директор УралХима. В компании создан штаб для внутреннего расследования по результатам которого будут сделаны выводы об ответственности за инцидент.



АО "ОХК "УралХим" (ИНН 7703647595) - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн т аммиака, 3 млн т аммиачной селитры и её производных, 1.2 млн т карбамида и 1 млн т фосфорных и сложных удобрений в год. АО "ОХК "УралХим" занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место - по выпуску аммиака. В составе основных производственных активов АО "ОХК "УралХим" - филиал "Азот" (Березники, Пермский край), филиал "ПМУ" (Пермь), филиал "КЧХК" (Кирово-Чепецк Кировской области), АО "Воскресенские минеральные удобрения" (Воскресенск, Московская область).



Чистый убыток АО "ОХК "УралХим" по МСФО за 2018 год составил 25.2 млрд руб. (без учёта доли в прибыли ПАО "Уралкалий" за 2018 год) против прибыли 31 млрд руб. годом ранее. Убыток от курсовых разниц от операционной и финансовой деятельности нетто составил 46.2 млрд руб., а в 2017 прибыль по аналогичным показателям составила 12.2 млрд руб. Выручка выросла на 18% до 110.2 млрд руб. с 93.4 млрд руб., валовая прибыль - на 25% до 62.6 млрд руб. с 50.3 млрд руб. Показатель "скорректированная EBITDA" в отчётном периоде составил 37.7 млрд руб., что на 47% больше, чем в 2017 году.





"AK&M" от 06.05.2019