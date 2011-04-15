Коммерческие площади в доходном доме с лавками на Солянке выставлены на открытый конкурс

Департамент города Москвы по конкурентной политике выставил на открытый конкурс 105 квадратных метров в каменном доходном доме на улице Солянке. Об этом говорится в сообщении Департамента.



Каменный дом на Cолянке является объектом культурного наследия конца XVIII века "Доходный дом с лавками". По условиям конкурса победитель обязуется выполнить ремонтно-реставрационные работы в течение года и приспособить объект под современное использование.



Стартовая стоимость лота составляет 4 млн руб.

Приём заявок на участие в конкурсе завершится 22 мая. Вскрытие конвертов пройдёт 28 мая 2019 года.



Доходное домовладение XVIII-XIX веков с жилой и торговой функцией сформировалось на основе лавок. После пожара 1812 года его фасады были оформлены в стиле ампир, который затем сменила эклектика. В начале XX века на первом этаже находились гастрономическая лавка и трактир.





"AK&M" от 06.05.2019