В Москве 7 мая ограничат движение транспорта

В связи с проведением генеральной репетиции Парада Победы В Москве завтра, 7 мая, будет ограничено движение на пути следования военной техники. Об этом сообщил ЦОДД.



Ограничения будут действовать с 5:30 MSK до 8:00 MSK.

Движение будет восстановлено по мере прохождения колонны на участке улица Нижние Мневники - улица Мневники (от улицы Народного Ополчения до Звенигородского шоссе) - Звенигородское шоссе - улица Красная Пресня - улица Баррикадная - улица Садовая-Кудринская - улица Большая Садовая - Триумфальная площадь.



Кроме того, с 5:30 MSK до окончания мероприятия ограничат движение по следующим улицам: Тверская (от Страстного бульвара до улицы Моховая), Моховая, Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Старая площадь, Китайгородский проезд, улица Солянка.



Также будет ограничено движение по набережным: Москворецкая, Кремлевская, Гончарная (от Гончарного проезда), Котельническая, Устьинская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая (от Балчуг до Большого Устьинского моста).



Для проезда будут закрыты Большой Москворецкий мост, Малый Москворецкий мост, Чугунный мост, улица Болотная и Болотная площадь, Фалеевский переулок, улица Балчуг, Лубочный переулок, Садовническая улица (от Балчуг до Большого Устьинского моста), а также переулки: 1-й Раушский, 2-й Раушский, Большой Путинковский.



Помимо этого, с 10:00 MSK до окончания мероприятия будет ограничено движение на следующих улицах: Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Мневники, Нижние Мневники.



Движение также перекроют на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, Новинском бульваре, Звенигородском шоссе.



Рекомендованно временно отказаться от поездок в центр на автомобилях. Во время репетиции Парада Победы удобнее всего будет пользоваться метро. Столичный метрополитен готов к увеличению пассажиропотока.







"AK&M" от 06.05.2019