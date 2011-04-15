Thomas Cook продаёт своё авиаподразделение

Thomas Cook Group ожидает предложений по полной или частичной покупке своего авиационного подразделения. Последним днём для подачи заявок станет 7 мая, сообщает портал Profi.Travel.



О планах по продаже авиакомпаний было объявлено в феврале 2019 года, когда прогноз по убыткам в I квартале вырос с 14 млн до 60 млн фунтов стерлингов. Из всех авиакомпаний, принадлежащих туроператору, наибольший интерес для потенциальных покупателей могла представлять немецкая Condor, также в холдинг входят перевозчики Thomas Cook Airlines в Великобритании, Испании и Дании. Совокупный парк составляет 103 самолёта различных типов. В настоящий момент Thomas Cook обеспечивает около 40% загрузки этих бортов. Остальные провозные ёмкости выкупаются другими туроператорами.



Наиболее вероятными покупателями является немецкая Lufthansa Group (владеет Eurowings, Germanwings, Eurowings Europe, Brussel Airlines, Lufthansa German Airlines, SWISS и Austrian Airlines), а также частный инвестфонд Indigo Partners из США, который владеет долями в целом ряде авиакомпаний по всему миру, в том числе в венгерской Wizz Air.



Помимо этого, Thomas Cook не исключает продажу и своего туроператорского бизнеса. Среди главных покупателей называли китайский холдинг Fosun, которому уже принадлежит 18% в Thomas Cook. Отдельная продажа авиакомпаний, теоретически, даёт "зелёный свет" на поглощение Thomas Cook Group китайским инвестором. После этого компания планирует сосредоточиться на развитии отельного бизнеса. Сейчас портфель компании включает такие бренды как Cook's Club, Sentido, Casa Cook, Sunconnect, SunPrime, Smartline, SunWing, а также сеть Aldiana.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"