Ингосстрах выступил партнёром Промсвязьбанка в программе страхования военной ипотеки

СПАО "Ингосстрах" выступило партнёром ПАО "Промсвязьбанк" в программе страхования военной ипотеки и предложило покупку страхового полиса в режиме онлайн. Об этом сообщает страховая компания.



Программа призвана облегчить клиентам процедуру оформления договора страхования имущества при заключении ипотечной сделки с банком.



Теперь купить страховой полис по программе "Военной ипотеки" клиенты ПАО "Промсвязьбанк" могут непосредственно в день сделки. Процесс займет не более 10 минут. Для приобретения полиса нужно зайти с мобильного телефона на сайт Ингосстраха и выбрать необходимую опцию. После одобрения заявки клиент сможет оплатить полис в режиме онлайн банковской картой. Документ будет направлен на электронную почту заемщика, после чего он сможет переслать его специалисту, ведущему ипотечную сделку. Срок страхования составляет от 1 года до 3-х лет с единовременной оплатой страховой премии. Тариф за 1 год составит 0.105% от стоимости недвижимости.



"Мы стремимся сделать взаимодействие клиента и страховой компании максимально простым и удобным. Наша задача – обеспечить качественный сервис и сэкономить время клиента при заключении ипотечной сделки. Онлайн-формат для реализации этих целей наиболее удобен, поскольку позволяет оформить полис клиенту буквально за считанные минуты", – прокомментировал запуск нового онлайн-сервиса начальник управления интернет-продаж компании "Ингосстрах" Евгений Демидов.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 06.05.2019