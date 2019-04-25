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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 7 мая в размере 73.1099 руб. против 72.3096 руб. на 1 мая.
Курс евро за последние 5 дней:
01.05.19 72.3096 руб.
30.04.19 - 72.2024 руб.
27.04.19 - 72.0882 руб.
26.04.19 - 72.1111 руб.
25.04.19 - 71.7150 руб.
"AK&M" от 06.05.2019