Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 мая

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Банк России установил на 7 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.6888
1 Азербайджанский манат 38.5116
100 Армянских драмов 13.5761
1 Белорусский рубль 31.0292
1 Болгарский лев 37.3770
1 Бразильский реал 16.5892
100 Венгерских форинтов 22.5838
1000 Вон Республики Корея 55.8145
10 Гонконгских долларов 83.2739
10 Датских крон 97.9359
1 Доллар США 65.3350
1 Евро 73.1099
100 Индийских рупий 94.1304
100 Казахстанских тенге 17.1722
1 Канадский доллар 48.4933
100 Киргизских сомов 93.3370
10 Китайских юаней 96.5594
10 Молдавских леев 36.6433
1 Новый туркменский манат 18.6938
10 Норвежских крон 74.6319
1 Польский злотый 17.0743
1 Румынский лей 15.3758
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.3642
1 Сингапурский доллар 47.9382
10 Таджикских сомони 69.2475
1 Турецкая лира 10.8944
10000 Узбекских сумов 77.3683
10 Украинских гривен 24.6601
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.7130
10 Чешских крон 28.4288
10 Шведских крон 68.1923
1 Швейцарский франк 64.2366
10 Южноафриканских рэндов 45.1642
100 Японских иен 59.0119
"AK&M" от 06.05.2019