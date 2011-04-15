Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 мая

Банк России установил на 7 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.6888

1 Азербайджанский манат 38.5116

100 Армянских драмов 13.5761

1 Белорусский рубль 31.0292

1 Болгарский лев 37.3770

1 Бразильский реал 16.5892

100 Венгерских форинтов 22.5838

1000 Вон Республики Корея 55.8145

10 Гонконгских долларов 83.2739

10 Датских крон 97.9359

1 Доллар США 65.3350

1 Евро 73.1099

100 Индийских рупий 94.1304

100 Казахстанских тенге 17.1722

1 Канадский доллар 48.4933

100 Киргизских сомов 93.3370

10 Китайских юаней 96.5594

10 Молдавских леев 36.6433

1 Новый туркменский манат 18.6938

10 Норвежских крон 74.6319

1 Польский злотый 17.0743

1 Румынский лей 15.3758

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.3642

1 Сингапурский доллар 47.9382

10 Таджикских сомони 69.2475

1 Турецкая лира 10.8944

10000 Узбекских сумов 77.3683

10 Украинских гривен 24.6601

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.7130

10 Чешских крон 28.4288

10 Шведских крон 68.1923

1 Швейцарский франк 64.2366

10 Южноафриканских рэндов 45.1642

100 Японских иен 59.0119

"AK&M" от 06.05.2019