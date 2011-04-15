Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 мая 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 7 мая 2019 года.



ПРАЗДНИК ПЕРВОЗАЙМА

В МАЕ ГРАЖДАНЕ УСТРЕМИЛИСЬ ЗА ДЕНЬГАМИ В МФО



В мае, на который приходится череда длинных выходных, граждане возьмут у микрофинансовых организаций (МФО) примерно на четверть больше займов, чем в обычные месяцы, прогнозируют эксперты. Причем 50% намерены потратить заемные средства на неотложные нужды во время праздников, а не на отдых или какие-то глобальные покупки. Аналитики предупреждают, что импульсивные праздничные займы могут обернуться значительным ростом просрочки.





ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАЛ

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ ПОЛИТИКОВ



По итогам декларационной кампании чиновников у многих их детей обнаружены немалые доходы. Активы несовершеннолетних детей чиновники обязаны указывать в своих декларациях согласно антикоррупционному законодательству. Впрочем, источники их дохода остаются скрытыми. У детей одного из региональных чиновников обнаружился дом в Канаде.





"НА ПАРАДЫ ХОДИТЬ ПОЧЕТНО"

"Ъ" СПРОСИЛ У ШКОЛЬНИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ И ПСИХОЛОГОВ, ЗАЧЕМ ДЕТЯМ ПРАЗДНИЧНАЯ ВОЕННАЯ ФОРМА





Прошедший в конце апреля в Ростове-на-Дону традиционный парад "детских войск", в котором приняли участие более 500 дошкольников и учащихся школ в форме различных родов войск, вызвал дискуссию в социальных сетях о допустимых формах участия детей в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы. Психологи разошлись в оценках детских праздников с элементами реконструкции, сами школьники также придерживаются разных точек зрения на то, что именно и как следует отмечать 9 Мая. Собеседники "Ъ" среди учителей сообщили, что организуют явку детей на шествия "Бессмертного полка", но считают, что отказываться от этого было бы стыдно, поскольку это "действительно важно".





ЗАРАЖЕНИЕ РЕБЕНКА ГЕПАТИТОМ С ОЦЕНИЛИ В 10 МЛН РУБЛЕЙ

СУД НАЧАЛ РАССМОТРЕНИЕ ИСКА К БОЛЬНИЦЕ БЛАГОВЕЩЕНСКА



В городском суде Благовещенска в понедельник состоялось первое заседание по иску родителей пациентов к Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ), где, как сообщал ранее "Ъ", гепатитом С могли заразиться около 150 пациентов онкологического отделения (см. "Ъ" от 14 марта и 5 апреля). Рассматривалось обращение матери двухлетней девочки, которая проходила лечение в клинике с октября 2017-го по март 2018 года, о компенсации морального вреда, который истец оценил в 10 млн руб. Также истцом в интересах ребенка выступило региональное управление Роспотребнадзора.





"ЭКОНИВА" ВСТАЕТ ЗА ПРИЛАВОК

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОЛОКА В РФ ОТКРОЕТ СЕТЬ МАГАЗИНОВ



Холдинг "Эконива", крупнейший российский производитель молока, попробует себя в новом бизнесе. Компания хочет открыть магазины по продаже молочных продуктов в Московском регионе, инвестировав в проект до 100 млн руб. Но такой формат может не выдержать конкуренции со стороны сетей с более широким ассортиментом свежих продуктов, предупреждают эксперты.





НМГ РАССКАЖЕТ "АНЕКДОТ ТВ"

ХОЛДИНГ РАСШИРЯЕТ ПАКЕТ ПЛАТНЫХ КАНАЛОВ



Национальная медиа группа (НМГ), управляющая одним из крупнейших пакетов платных телеканалов, продолжает его расширять. Ее совместная компания с "Ростелекомом" займется дистрибуцией каналов "Феникс плюс кино", "Оружие" и "Анекдот ТВ". Операторы платного ТВ опасаются, что наращивание пакета позволит НМГ вести более агрессивную ценовую политику.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 06.05.2019