ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 7 мая, в размере 65.3350 руб. против 64.6314 руб. на 1 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



01.05.19 64.6314 руб.

30.04.19 - 64.6917 руб.

27.04.19 - 64.7053 руб.

26.04.19 - 64.6794 руб.

25.04.19 - 63.9798 руб.











































































































































































































































"AK&M" от 07.05.2019