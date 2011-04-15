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07/05/2019
09:30

Повтор! Инфляция за неделю, с 23 по 29 апреля составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 23 по 29 апреля 2019 года составила 0.1%, с начала апреля - 0.3%, с начала года - 2%. Об этом сообщил Росстат.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 1.1%, свинину - на 0.7%, баранину - на 0.4%, маргарин, рис и карамель - на 0.3%, говядину, рыбу мороженую, хлеб ржаной, конфеты шоколадные и печенье - на 0.2%. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 0.7%, мясо кур и сахар-песок - на 0.3%, колбасу полукопченую - на 0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.9%, в том числе на капусту белокочанную - 4%, лук репчатый - 3.7%, морковь - 2.4%, картофель - 2%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 1.6% и 0.8% соответственно.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0.1%.



"AK&M" от 07.05.2019
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