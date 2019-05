Нафтогаз подал в Еврокомиссию жалобу на Газпром

Нафтогаз подал в Европейскую комиссию жалобу на злоупотребление Газпромом своим доминирующим положением на европейских газовых рынках. Об этом говорится в сообщении украинской компании.



Данная жалоба касается, главным образом, строительства газопровода "Северный поток-2", который соединит Россию и Германию.



Как отмечает украинская сторона, "Северный поток-2" является злоупотреблением на рынке, поскольку не имеет экономического обоснования. Сейчас у Евросоюза много излишних мощностей для импорта российского природного газа, поэтому ему не нужны дополнительные 55 млрд куб. м "Северного потока-2". Украинской ГТС и остальных действующих маршрутов в Европу более чем достаточно для того, чтобы удовлетворить спрос Евросоюза на российский газ. Очевидно, что "Северный поток-2" реализуется для вытеснения с рынка существующих трубопроводов, отмечает компания.



Так как "Северный поток-2" не имеет рационального экономического объяснения, его целью может быть только устранение конкуренции.



Украинская компания также отмечает, что "Северный поток-2", в частности, является "хищнической" инвестицией, создающей мощное оружие для препятствования импорту сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС, поскольку излишние мощности ставят под угрозу окупаемость капитальных затрат в новых проектах по СПГ.



Во-вторых, "Северный поток-2" изначально планировался в обход украинской ГТС, которая может утратить загрузку или в лучшем случае мало использоваться.



Третья важная проблема состоит в том, что изменения направления газовых потоков в Европе приведет к существенному росту стоимости транспортировки, а следовательно и цен на газ, в нескольких странах Центральной и Восточной Европы, которые являются членами ЕС, и фрагментированию газового рынка Евросоюза.



Четвёртая причина для беспокойства из-за "Северного потока-2" - это возможность использования Газпромом данного газопровода для восстановления своего доминирования в поставках газа в Украину путём угроз отказаться от украинского маршрута, если Нафтогаз не согласится отменить решения предыдущих арбитражей, принятых в пользу украинской компании.



Кроме обвинений в стратегических инвестициях в "Северный поток-2", которые противоречат рыночным правилам, Нафтогаз в своей жалобе указывает ещё на три нарушения.



Первое - вызванное "Северным потоком-2" изменение направления газовых потоков сделает невозможным так называемый "виртуальный реверс" через Украину, когда часть газа с основного направления засчитывается как газ, который пришел с обратного направления, а это негативно повлияет на торговлю между странами-членами ЕС, которые граничат с Украиной, и увеличит для нее цену импортированного из Европы газа.



Второе - Газпром отказывается подписывать эффективные своповые соглашения с независимыми российскими добывающими компаниями и добывающими компаниями из Центральной Азии, которые позволили бы им получить непрямой доступ на рынок поставок из ЕС в Украину и увеличить конкуренцию.



Третье нарушение - это так называемое "вертикальное ограничение конкуренции" в Германии через газпромовскую интегрированную компанию, которая является одним из крупнейших продавцов газа в стране. Пользуясь своим доминированием на рынке добычи и интеграцией с Wingas, Газпром может устранять своих торговых конкурентов в Германии, что противоречит статьи 102 Договора о функционировании ЕС.



Жалоба Нафтогаза раскрывает новые дискриминационные практики Газпрома, которые не были отражены в обязующем решении Еврокомиссии от 2018 года, принятом по итогам продолжительного расследования против Газпрома. Тем решением на Газпром был наложен ряд обязательств за систематические действия российской компании, направленные на изолирование газовых рынков ЕС с целью незаконного завышения цен.



Жалоба Нафтогаза также содержит предложения по противодействию неконкурентному поведению Газпрома, в частности требование к Газпрому предоставить возможность европейским покупателям приобретать газ как на восточной, так и на западной границе Украины по цене, которая будет предлагаться пользователям "Северного потока-2" с учётом соответствующих затрат на транспортировку.



Нафтогаз отмечает, что Газпром не обычный ответчик в антимонопольном разбирательстве. Газпром не просто игрок, обладающий огромной экономической мощью в ЕС, а и геополитический и геоэкономический инструмент Российской Федерации. Поведение Газпрома - не случайность, а часть более масштабной стратегии, направленной на усиление зависимости ЕС от российского газа и фрагментацию единого газового рынка ЕС на рынки Западной, Центральной и Восточной Европы. Вместе с тем такое антиконкурентное поведение Газпрома вредит Нафтогазу и Украине.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.



