АЛРОСА в I квартале реализовала непрофильные активы на 1.2 млрд руб.

АЛРОСА в I квартале 2019 года провела отчуждение в форме реализации (продажи), ликвидации, безвозмездной передачи или мены 21 непрофильного актива. Реализация непрофильных активов принесла компании 1.24 млрд руб., говорится в сообщении компании.



Наиболее крупной сделкой стала продажа 100% акций АО "Санаторий "Голубая волна", находившихся на балансе АЛРОСА. Акции были реализованы в феврале на открытом аукционе по цене 1.21 млрд руб., что почти на 70 млн руб. выше их балансовой стоимости. К настоящему времени сделка закрыта.



"В общей сложности в I квартале было завершено отчуждение 21 непрофильного актива, включая доли в уставных капиталах дочерних обществ, объекты недвижимости и жилищного фонда. Всего в течение 2019 года планируется отчуждение 90 непрофильных активов общей балансовой стоимостью 6 млрд руб", - сообщил заместитель генерального директора АЛРОСА Константин Машинский, цитируемый в сообщении.



Напомним, в 2018 году АЛРОСА реализовала "газовые активы" (АО "Геотрансгаз" и ООО "Уренгойская газовая компания"), а также в общей сложности более 250 объектов недвижимости, незавершенного строительства, жилищного фонда, а также земельных участков. Общая фактическая сумма реализации по итогам 2018 года составила более 31 млрд руб.



В декабре 2018 года набсовет АЛРОСА утвердил новую редакцию Программы отчуждения непрофильных активов. В реестр непрофильных активов компании, подлежащих отчуждению, входит более 500 различных объектов.



Реализация Программы отчуждения непрофильных активов должна положительно отразиться на экономической эффективности Группы АЛРОСА и качестве управления, позволит менеджменту АЛРОСА сконцентрировать усилия на развитии профильного для компании алмазодобывающего бизнеса.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль группы "АЛРОСА" по МСФО за 2018 год выросла на 15% до 90 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Выручка оставила 300 млрд руб., или на 9% больше, чем за предыдущий год.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"