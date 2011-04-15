Промпроизводство сыров в РФ в 2018 году выросло на 2.5% до 472.6 тыс. т

По данным мониторинга Минсельхоза, в 2018 году промышленное производство сыра в России выросло на 2.5% до 472.6 тыс. т. Об этом сообщила пресс-служба министерства.



При этом в I квартале текущего года наметилась ещё более существенная динамика по данному направлению. В январе-марте было произведено 115.6 тыс. т отечественного сыра, что на 10.5% превышает аналогичный показатель прошлого года.



Также в 2018 году на 1% увеличился объём производства колбасных изделий, включая продукцию для детского питания, и составил чуть более 2.28 млн т. В I квартале 2019 года производственные показатели сохранились на уровне прошлого года.



По оценкам Минсельхоза, в текущем году продолжится тенденция роста производства сыра и колбасных изделий, чему способствует увеличение объёмов сельскохозяйственного сырья и реализация в данном сегменте новых инвестпроектов при поддержке государства.



"AK&M" от 07.05.2019