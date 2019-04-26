ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 8 мая в размере 65.2166 руб. против 65.3350 руб. на 7 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



07.05.19 - 65.3350 руб.

01.05.19 - 64.6314 руб.

30.04.19 - 64.6917 руб.

27.04.19 - 64.7053 руб.

26.04.19 - 64.6794 руб.













































































































































































































































"AK&M" от 07.05.2019