Mercedes-Benz отзывает 1.5 тыс. авомобилей в РФ

АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает 1.569 тыс. транспортных средств марки Mercedes-Benz S-CLASS (217, 222). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, произведённые в период с марта 2017 года по июнь 2018 года.



Причиной отзыва транспортных средств является их неисправность: на определённых автомобилях с Distronic Plus и ассистентом рулевого управления функция обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе может не соответствовать спецификации.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет произведена проверка положения пыльника рулевой рейки и, при необходимости, корректировка и актуализация программного обеспечения блока управления ESP.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



АО "Мерседес-Бенц РУС" является официальным представителем Mercedes на российском рынке.



"AK&M" от 07.05.2019