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07/05/2019
12:51

Mercedes-Benz отзывает 1.5 тыс. авомобилей в РФ

АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает 1.569 тыс. транспортных средств марки Mercedes-Benz S-CLASS (217, 222). Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, произведённые в период с марта 2017 года по июнь 2018 года.

Причиной отзыва транспортных средств является их неисправность: на определённых автомобилях с Distronic Plus и ассистентом рулевого управления функция обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе может не соответствовать спецификации.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах будет произведена проверка положения пыльника рулевой рейки и, при необходимости, корректировка и актуализация программного обеспечения блока управления ESP.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

АО "Мерседес-Бенц РУС" является официальным представителем Mercedes на российском рынке.

"AK&M" от 07.05.2019
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