Ростех откроет в Москве центр реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья

Госкорпорация "Ростех" откроет в Москве центр компетенций по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Он формируется на базе МПО "Металлист".

Создание центра компетенций предусмотрено новой стратегией развития предприятия до 2025 года, которая утверждена советом директоров МПО "Металлист". Реализация стратегии позволит нарастить объем выручки предприятия в 3.5 раза - до 745 млн руб. к 2025 году. Долю экспортной продукции в общем объёме выручки планируется увеличить до 10%.



Ключевыми направлениями развития завода станут производство протезов, ортезов, комплектующих для протезно-ортопедических, медицинских изделий, дистрибуция и сервис медицинской техники. Проектная мощность центра к 2025 году составит до 6 тыс. единиц готовой медицинской продукции ежегодно.



Центр будет также предоставлять услуги по протезированию и реабилитации. Система реабилитации будет действовать по принципу "одного окна": каждый пациент сможет получить в центре весь комплекс услуг, включая подбор необходимого изделия, его адаптацию и необходимое обучение, способствующее максимально быстрой социализации.



На базе завода планируется также открыть центр для обучения специалистов передовым методам протезирования.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., а EBITDA - 305 млрд руб.



"AK&M" от 07.05.2019