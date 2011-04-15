Sistema Finance продала акции МТС на 1.07 млрд руб.

Sistema Finance S.A. продала 4143445 обыкновенных акций ПАО "МТС" дочернему обществу МТС, ООО "Бастион" в рамках программы выкупа акций МТС объёмом до 30 млрд руб., одобренной советом директоров МТС в июне 2018 года. Об этом говорится в сообщении ПАО АФК "Система".



Сумма сделки составила приблизительно 1.07 млрд руб.

В соответствии с условиями программы, количество акций для целей сделки было рассчитано на основе числа обыкновенных акций и американских депозитарных акций МТС, приобретенных покупателем в апреле 2019 года на открытом рынке, пропорционально эффективной доле Группы АФК "Система" в капитале МТС.



После реализации программы в апреле 2019 года эффективная доля Группы АФК "Система" в капитале МТС составила 50.008%.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, за 2018 год по МСФО упала на 87.8% до 6.8 млрд руб. с 56 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 8.4% до 480.3 млрд руб. с 442.9 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 22.9% до 220.9 млрд руб. со 179.8 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"