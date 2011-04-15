Работа метро изменится 9 мая 2019 года.

Как сообщила столичная мэрия, 9 мая до окончания праздничных мероприятий на Красной площади станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров.



Во время построения боевой техники и ее прохождения по Тверской улице ограничат выходы со станций метро "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы, а также со станции "Китай-город" в сторону улиц Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.



Кроме того, 9 мая попасть на станцию метро "Парк Победы" можно будет только через вестибюль N 2 (выход 6), а выйти со станции - через вестибюль N 1 (выходы 1-5).



Также в этот день, после окончания праздничных мероприятий, ограничат вход на станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Александровский сад", "Боровицкая", "Лубянка", "Кузнецкий Мост", "Китай-город", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Парк культуры" Сокольнической и Кольцевой линий, "Октябрьская" Кольцевой и Калужско-Рижской линий, "Воробьёвы горы", "Университет" и "Спортивная".





"AK&M" от 07.05.2019