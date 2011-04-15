Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 мая

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Банк России установил на 8 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.8016
1 Азербайджанский манат 38.4419
100 Армянских драмов 13.5332
1 Белорусский рубль 30.9083
1 Болгарский лев 37.3306
1 Бразильский реал 16.4290
100 Венгерских форинтов 22.5425
1000 Вон Республики Корея 55.8333
10 Гонконгских долларов 83.0986
10 Датских крон 97.7995
1 Доллар США 65.2166
1 Евро 73.0817
100 Индийских рупий 94.0330
100 Казахстанских тенге 17.1217
1 Канадский доллар 48.5351
100 Киргизских сомов 93.4001
10 Китайских юаней 96.4600
10 Молдавских леев 36.4848
1 Новый туркменский манат 18.6600
10 Норвежских крон 74.8979
1 Польский злотый 17.0425
1 Румынский лей 15.3451
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.3654
1 Сингапурский доллар 47.8830
10 Таджикских сомони 69.1220
1 Турецкая лира 10.5859
10000 Узбекских сумов 77.2124
10 Украинских гривен 24.7619
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.3816
10 Чешских крон 28.3884
10 Шведских крон 68.3104
1 Швейцарский франк 64.0194
10 Южноафриканских рэндов 45.0895
100 Японских иен 58.9369
"AK&M" от 07.05.2019