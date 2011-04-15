Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 мая

Банк России установил на 8 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.8016

1 Азербайджанский манат 38.4419

100 Армянских драмов 13.5332

1 Белорусский рубль 30.9083

1 Болгарский лев 37.3306

1 Бразильский реал 16.4290

100 Венгерских форинтов 22.5425

1000 Вон Республики Корея 55.8333

10 Гонконгских долларов 83.0986

10 Датских крон 97.7995

1 Доллар США 65.2166

1 Евро 73.0817

100 Индийских рупий 94.0330

100 Казахстанских тенге 17.1217

1 Канадский доллар 48.5351

100 Киргизских сомов 93.4001

10 Китайских юаней 96.4600

10 Молдавских леев 36.4848

1 Новый туркменский манат 18.6600

10 Норвежских крон 74.8979

1 Польский злотый 17.0425

1 Румынский лей 15.3451

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.3654

1 Сингапурский доллар 47.8830

10 Таджикских сомони 69.1220

1 Турецкая лира 10.5859

10000 Узбекских сумов 77.2124

10 Украинских гривен 24.7619

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.3816

10 Чешских крон 28.3884

10 Шведских крон 68.3104

1 Швейцарский франк 64.0194

10 Южноафриканских рэндов 45.0895

100 Японских иен 58.9369

"AK&M" от 07.05.2019