Маршруты городского транспорта изменятся 8 и 9 мая 2019 года.

Как сообщила столичная мэрия, несколько автобусов и троллейбусов в районе Текстильщики 8 мая будут ходить с увеличенными интервалами. С 12:00 так могут курсировать автобусы Вк, Вч, С4, N 228, 861 и троллейбусы N 27 и 38.



Кроме того, 8 мая изменятся маршруты наземного транспорта в посёлке Мосрентген. С 14:45 автобус N 804 поедет от станции метро "Тёплый Стан" до Московского военно-музыкального училища, а автобус N 866 не будет заезжать к остановке "Посёлок Мосрентген".



В Зябликове 8 мая с 11:50 на участке между Ореховым проездом и Бесединским шоссе автобусы N 623 и 765 будут курсировать в обоих направлениях по Задонскому и Хордовому проездам, а автобус N 719 будет следовать в обоих направлениях по Задонскому проезду без заезда на улицу Мусы Джалиля.



Изменятся маршруты наземного транспорта и в Солнцеве. 8 мая с 09:15 автобус N 32 будет курсировать между остановками "Солнцево" и "Солнцевский отдел ЗАГС" в обоих направлениях через улицу Главмосстроя и Боровское шоссе. Автобус N 689 при движении к станции Солнечная после 2-го микрорайона Солнцева проследует по улицам Щорса и Авиаторов к остановке "Улица Богданова, 58", а затем поедет по своему маршруту.



Автобус N 695 будет ходить по улице Авиаторов в обоих направлениях между остановками "Улица Богданова, 58" и "Улица Авиаторов" без заезда на Солнцевский проспект. Автобусы N 707 и 729 между остановками"2-й микрорайон Солнцева" и "Улица Богданова, 58" поедут по улицам Щорса и Авиаторов. Автобус N 752 будет следовать по улице Главмосстроя, Солнцевскому проспекту, улице 50 лет Октября, а затем обратно по Боровскому шоссе своим маршрутом.



Вместе с тем, 9 мая с 10:00 автобус N 689 поедет от станции Солнечная по Боровскому шоссе, улице Богданова, через улицу 50 лет Октября до остановки "Школа", а затем по Волынской улице и улице Авиаторов обратно к станции Солнечная; автобусы N 695, 707, 729 - в обоих направлениях по улице Авиаторов без заезда на Солнцевский проспект; N 793 - по Производственной улице и Боровскому шоссе в обоих направлениях между остановкой "Улица Авиаторов, 10" и улицей Главмосстроя; N 862 - по улице 50 лет Октября (вместо улицы Главмосстроя) и Производственной улице (вместо улицы Богданова и Боровского шоссе).



Позже, с 13:00, автобус N 32 будет курсировать в обоих направлениях по Боровскому шоссе между остановкой "Солнцевский отдел ЗАГС" и станцией метро "Говорово" (без заезда на Солнцевский проспект и улицу 50 лет Октября); N 518 и 734 - в обоих направлениях по Волынской улице и улице 50 лет Октября (вместо улиц Щорса и Главмосстроя); N 686 - от станции Солнечная до 5-го микрорайона Солнцева по улице Авиаторов без заезда на Солнцевский проспект; N 752 - после станции метро "Говорово" по Боровскому шоссе, Производственной улице, улице Авиаторов, Волынской улице, улице 50 лет Октября. В обратную сторону автобус поедет своим маршрутом.



Все изменения связаны с проведением праздничных мероприятий и будут действовать до их окончания.



"AK&M" от 07.05.2019