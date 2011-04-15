В Москве построят 55 станций метро до 2023 года. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении, протяжённость столичной подземки в ближайшие пять лет вырастет в два раза по сравнению с 2010 годом. "Мы реализовываем беспрецедентную в мире программу метростроения. По темпам и объёмам строительства метро Москва - лидер в Европе и в числе мировых лидеров. В одном только 2018 году было построено и открыто для пассажиров 33 км линий и 17 станций, что стало рекордом за всю 84-летнюю историю столичной подземки", - рассказал М.Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса отметил, что темпы строительства метро снижаться не будут. "В ближайшие пять лет построим ещё почти столько же, сколько уже построили. Так, до конца 2023 года намечено ввести 134 км линий, 55 станций и шесть электродепо. Москвичи смогут воспользоваться 34 новыми пересадками", - заявил глава Стройкомплекса.



М.Хуснуллин подчеркнул, что ключевой и самый амбициозный проект развития метро - Большая кольцевая линия (БКЛ). "Длина второго кольца метро с 31 станцией составит 70 км. Первые два участка - от "Делового центра" до "Петровского парка" и "Савеловской" - мы открыли в прошлом году, пассажиры пользуются шестью станциями. В этом году запустим очередной участок ещё с двумя станциями: "Лефортово" и "Авиамоторная", - пояснил заммэра.



Напомним, с 2011 года в Москве ввели 136. км линий, 73 станции метро и Московского центрального кольца (МЦК), девять электродепо для обслуживания подвижного состава. Горожане получили 60 новых пересадок.





"AK&M" от 07.05.2019