Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/05/2019
14:10

Госэкспертиза одобрила технологию ЛУКОЙЛа по ликвидации разливов нефти в Арктике

ПАО "ЛУКОЙЛ" получило положительное заключение государственной экологической экспертизы по технологии ликвидации нефтяных разливов на водных объектах (морских и пресноводных экосистемах) в условиях Арктических широт с использованием сорбирующих материалов и биотехнологий. Об этом говорится в сообщении компании.

Разработка компании получила девять патентов, подтвердила свою эффективность в ходе опытно-промышленных испытаний и теперь может применяться в реальных условиях.

Особенностью технологии являются специально подобранные штаммы микроорганизмов, способные работать в условиях холодного климата, когда применение традиционных методов локализации и сбора нефтеразливов затруднено.

Разработка ЛУКОЙЛа предусматривает использование биопрепаратов для пресноводных объектов и для морских и солоноватоводных объектов. Они не образуют токсичных соединений в воздушной среде и воде, в их производстве также не применяются вредные вещества. Препараты позволяют очистить трудноизвлекаемые загрязнения при рекордно низких температурах, что подходит для условий Северного Ледовитого и Атлантического океанов.

Использование технологии, среди прочего, значительно снижает риск загрязнения кожных покровов морских животных и птиц, что является частью программы ЛУКОЙЛа по сохранению биоразнообразия, разработка которой велась в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по безопасному освоению Арктики.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", по МСФО в 2018 году составила 619.2 млрд руб., что на 47.8% больше по сравнению с 2017 годом - 418.8 млрд руб. Выручка от реализации выросла на 35.4% и составила 8.036 трлн руб. Показатель EBITDA вырос до 1.115 трлн руб., что на 34.1% больше по сравнению с 2017 годом.

"AK&M" от 07.05.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100