Госэкспертиза одобрила технологию ЛУКОЙЛа по ликвидации разливов нефти в Арктике

ПАО "ЛУКОЙЛ" получило положительное заключение государственной экологической экспертизы по технологии ликвидации нефтяных разливов на водных объектах (морских и пресноводных экосистемах) в условиях Арктических широт с использованием сорбирующих материалов и биотехнологий. Об этом говорится в сообщении компании.



Разработка компании получила девять патентов, подтвердила свою эффективность в ходе опытно-промышленных испытаний и теперь может применяться в реальных условиях.



Особенностью технологии являются специально подобранные штаммы микроорганизмов, способные работать в условиях холодного климата, когда применение традиционных методов локализации и сбора нефтеразливов затруднено.



Разработка ЛУКОЙЛа предусматривает использование биопрепаратов для пресноводных объектов и для морских и солоноватоводных объектов. Они не образуют токсичных соединений в воздушной среде и воде, в их производстве также не применяются вредные вещества. Препараты позволяют очистить трудноизвлекаемые загрязнения при рекордно низких температурах, что подходит для условий Северного Ледовитого и Атлантического океанов.



Использование технологии, среди прочего, значительно снижает риск загрязнения кожных покровов морских животных и птиц, что является частью программы ЛУКОЙЛа по сохранению биоразнообразия, разработка которой велась в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по безопасному освоению Арктики.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", по МСФО в 2018 году составила 619.2 млрд руб., что на 47.8% больше по сравнению с 2017 годом - 418.8 млрд руб. Выручка от реализации выросла на 35.4% и составила 8.036 трлн руб. Показатель EBITDA вырос до 1.115 трлн руб., что на 34.1% больше по сравнению с 2017 годом.



"AK&M" от 07.05.2019