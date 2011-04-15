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07/05/2019
14:40

Д.Медведев внёс изменения в Стратегию развития экспорта продукции автомобильной промышленности до 2025 года

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев внёс изменения в Стратегию развития экспорта продукции автомобильной промышленности до 2025 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства.

Планом мероприятий ("дорожной картой") по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению "Автонет" (утверждён распоряжением Правительства от 29 марта 2018 года N 535-р, далее - "дорожная карта" "Автонет") предусмотрена государственная поддержка экспорта технологических решений в сфере автомобильной промышленности.

Распоряжением Правительства от 31 августа 2017 года N 1877-р была утверждена Стратегия развития экспорта продукции автомобильной промышленности до 2025 года.

В целях создания условий по выводу на глобальные рынки новых продуктов, применения новых бизнес-моделей в сфере автомобильной промышленности и реализации "дорожной карты" "Автонет" подписанным распоряжением в Стратегию внесены изменения и дополнения.

В частности, Стратегия дополнена основными подходами к государственному стимулированию экспорта российской продукции автомобильной промышленности, в том числе экспорта технологических решений, предусматривающих использование телематических транспортных и информационных систем.

Цель принятых решений - продвижение российских компаний на формируемые глобальные рынки.


"AK&M" от 07.05.2019
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