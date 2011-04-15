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07/05/2019
14:53

В.Путин подписал закон о запрете иметь иностранные счета некоторым лицам

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Об этом говорится на сайте Кремля.

Федеральный закон направлен на совершенствование запрета, установленного для некоторых категорий лиц, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Федеральным законом предусматривается, что в случае получения лицами, на которых распространяется указанный запрет, в результате принятия наследства счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, в прямое и (или) косвенное владение и (или) пользование иностранных финансовых инструментов, а также приобретения статуса учредителя и (или) бенефициара учреждённого в соответствии с законодательством иностранного государства доверительного управления наследственным имуществом названные лица обязаны в течение шести месяцев со дня принятия наследства закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, осуществить отчуждение полученных иностранных финансовых инструментов, прекратить владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами иным способом.

"AK&M" от 07.05.2019
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