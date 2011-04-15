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07/05/2019
14:39

В.Путин внёс изменения в закон о защите детей от вредной информации

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится на сайте Кремля.

Федеральным законом устанавливается обязанность организатора зрелищного мероприятия, посредством которого демонстрируется информационная продукция, содержащая информацию, запрещённую для распространения среди детей, не допускать на такое мероприятие лиц, не достигших восемнадцати лет, а также определяется порядок выполнения такой обязанности. Аналогичные требования устанавливаются для осуществления продажи, проката, аренды и выдачи из фондов общедоступных библиотек информационной продукции, содержащей информацию, запрещённую для распространения среди детей.

Федеральным законом предусматривается, что правила обозначения категории информационной продукции знаком информационной продукции не распространяются на информационную продукцию, поступившую в фонды общедоступных библиотек до дня вступления в силу Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (1 сентября 2012 года).

В соответствии с Федеральным законом субъектам РФ предоставляется право устанавливать, что информационная продукция, содержащая информацию, запрещенную для распространения среди детей, допускается к распространению на территориях конкретных населенных пунктов на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией организации из числа организаций, предназначенных для детей, но не менее чем пятьдесят метров от границ территорий указанных организаций. При этом данное правило не распространяется на рекламу, содержащую информацию, запрещенную для распространения среди детей.

"AK&M" от 07.05.2019
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