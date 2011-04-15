В.Путин внёс изменения в закон о кредитных историях

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О кредитных историях". Об этом говорится на сайте Кремля.



Федеральным законом предусматривается введение уникального идентификатора договора (сделки) с заёмщиками, поручителями и принципалами, информация о котором передаётся в бюро кредитных историй.



При этом предусматривается также, что правила присвоения уникальных идентификаторов договора (сделки) устанавливаются Банком России.



"AK&M" от 07.05.2019