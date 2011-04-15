В.Путин внёс изменения в "табачный" Налоговый кодекс

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 187 и 194 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". Об этом говорится на сайте Кремля.



Федеральным законом устанавливается, что налоговая база в отношении табака кальянного определяется как масса табачного сырья в табаке кальянном, но не менее 20% массы нетто табака кальянного при условии указания на потребительской упаковке (таре) информации о массе табачного сырья. В случае отсутствия на потребительской упаковке (таре) информации о массе табачного сырья налоговая база определяется как масса нетто табака кальянного.



Кроме того, Федеральным законом действие повышающего коэффициента, установленного для налогоплательщиков, осуществляющих на территории Российской Федерации производство сигарет, и (или) папирос, и (или) сигарилл, и (или) биди, и (или) кретека, в целях исчисления акциза по указанным подакцизным товарам за налоговые периоды с 1 сентября по 31 декабря (включительно) каждого календарного года, распространяется на налогоплательщиков, осуществляющих ввоз указанных подакцизных товаров на территорию РФ.





"AK&M" от 07.05.2019