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07/05/2019
14:52

В.Путин внёс изменения в "табачный" Налоговый кодекс

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 187 и 194 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". Об этом говорится на сайте Кремля.

Федеральным законом устанавливается, что налоговая база в отношении табака кальянного определяется как масса табачного сырья в табаке кальянном, но не менее 20% массы нетто табака кальянного при условии указания на потребительской упаковке (таре) информации о массе табачного сырья. В случае отсутствия на потребительской упаковке (таре) информации о массе табачного сырья налоговая база определяется как масса нетто табака кальянного.

Кроме того, Федеральным законом действие повышающего коэффициента, установленного для налогоплательщиков, осуществляющих на территории Российской Федерации производство сигарет, и (или) папирос, и (или) сигарилл, и (или) биди, и (или) кретека, в целях исчисления акциза по указанным подакцизным товарам за налоговые периоды с 1 сентября по 31 декабря (включительно) каждого календарного года, распространяется на налогоплательщиков, осуществляющих ввоз указанных подакцизных товаров на территорию РФ.


"AK&M" от 07.05.2019
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