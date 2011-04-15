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07/05/2019
14:58

В.Путин подписал закон о привлечении средств пайщиков в РФПИ

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и Федеральный закон "О Российском Фонде Прямых Инвестиций". Об этом говорится на сайте Кремля.

Федеральным законом предусматривается дополнительный механизм привлечения средств пайщиков в закрытый паевый инвестиционный фонд "Российский Фонд Прямых Инвестиций", а также расширяются возможности акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" по инвестированию средств Фонда.

Кроме того, Федеральным законом уточняется, что понимается под конфликтом интересов управляющей компании инвестиционного фонда, специального депозитария, определяется порядок выявления конфликтов интересов и управления ими.



"AK&M" от 07.05.2019
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