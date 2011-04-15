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07/05/2019
15:16

Россияне с начала 2019 года оплатили 7.3 млрд руб. налогов

Россияне с начала 2019 года оплатили 7.3 млрд руб. налогов, совершив 6.7 млн операций. Об этом сообщила ФНС.

Оплатить налоги онлайн можно с помощью сервисов ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика", "Оплата налогов и пошлин" и "Мой налог". Ими могут воспользоваться налогоплательщики - клиенты кредитных организаций, с которыми ФНС России заключила соглашения об информационном обмене. Сейчас возможность оплаты технически реализована у 40 кредитных организаций: пользователь автоматически переадресуется на страницу личного кабинета своего банка, где может оплатить налоги.

Клиенты других банков теперь также могут оплатить налоги онлайн через сайт ФНС России. Для этого при выборе способа оплаты необходимо ввести реквизиты банковской карты в специальной форме.

"AK&M" от 07.05.2019
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