С.Собянин сменил главу Департамента ЖКХ Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Гасана Гасангаджиева от замещаемой должности руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Документ опубликован на стайте мэрии.



Он уволен с государственной гражданской службы Москвы по собственной инициативе.



Другим распоряжением С.Собянин назначил Александра Соловьева на должность руководителя Департамента ЖКХ Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра, освободив его от замещаемой должности заместителя руководителя Департамента капитального ремонта Москвы.





"AK&M" от 07.05.2019