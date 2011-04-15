Инфляция в апреле по сравнению с мартом составила 0.3%

Инфляция в апреле 2019 года по сравнению с мартом 2019 года составила 0.3%, по сравнению с декабрём 2018 года - 2.1%. об этом сообщил Росстат.



В апреле в 12 субъектах РФ прирост потребительских цен по сравнению с прошлым месяцем составил 0.5% и более, самый заметный - в Чеченской Республике (0.9%) в результате увеличения цен на продукты питания на 1.8%.



В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли за месяц на 0.4% (с начала года - на 2.3% и 2.2% соответственно).



В апреле значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодоовощную продукцию. Так, капуста белокочанная стала дороже на 23.8%, морковь - на 11.1%, помидоры - на 10.6%, свекла - на 7.7%, лимоны - на 7.1%, лук репчатый - на 5.4%, чеснок - на 4%, груши - на 2.8%, виноград - на 2.3%, бананы - на 2.1%. В то же время цены на огурцы снизились на 19.4%, апельсины - на 5.8%.



Рост цен отмечен на все наблюдаемые виды крупяных и макаронных изделий. Наиболее заметно подорожали: пшено - на 5.6%, крупы овсяная и перловая - на 2.3%, манная - на 1.2%, вермишель - на 1%.



Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров в апреле заметно выросли цены на баранину - на 3.9% и муку пшеничную - на 1.6%. Хлеб ржаной и из пшеничной муки высшего сорта, бараночные и булочные изделия сдобные, рыба мороженая (кроме лососевых пород) и неразделанная, молоко стерилизованное, соль, мороженое сливочное, шоколад, кондитерские изделия, в том числе мучные, подорожали на 0.7-1%.



Вместе с тем куры охлажденные и мороженые стали дешевле на 2%, национальные сыры и брынза - на 0.9%, окорочка куриные, печень говяжья, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кальмары мороженые, икра лососевых рыб отечественная - на 0.2-0.6%.



В апреле заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, валидол стал дороже на 2.9%, левомеколь - на 2.7%, лоратадин и офтан катахром - на 2.3%, метамизол натрия, троксерутин, флуоцинолона ацетонид, линекс, корвалол, амоксициллин, гепарин натрия, индапамид, бромгексин, йод, бинты - на 0.8-1.3%. Вместе с тем цены на ксилометазолин снизились на 0.5%, супрастин и сульфацетамид - на 0.3%, лоперамид, смекту, поливитамины с макро-и микроэлементами - на 0.2%.



Из наблюдаемых видов моющих и чистящих средств более всего подорожали мыло хозяйственное - на 0.9% и порошок стиральный - на 0.7%.



В группе табачных изделий цены на сигареты с фильтром зарубежных торговых марок выросли на 0.7%.



Среди наблюдаемых видов строительных материалов на 0.7% дороже стал цемент тарированный, еврошифер, кирпич красный, рубероид, на 0.6% - обои бумажные, на 0.5% - краски масляные, эмали отечественные.



Среди прочих наблюдаемых видов непродовольственных товаров более всего подорожали газовое моторное топливо - на 2.2%, фотоаппараты, коньки роликовые, велосипеды для дошкольников, ковры, товары для животных и садоводства, отдельные виды демисезонной одежды и обуви для детей и взрослых, мебели, бумажно-беловых и парфюмерно-косметических товаров, печатных изданий - на 0.6-1.5%.



Одновременно цены на дизельное топливо и флеш-накопители USB снизились на 1.1%, смартфоны, электроутюги, телевизоры цветного изображения, свежесрезанные цветы - на 0.5-0.7%.



В апреле среди наблюдаемых видов услуг наиболее заметно возросла стоимость удостоверения завещания в нотариальной конторе - на 4.6%, а также пересылка простого письма внутри России - на 4.5%.



В группе услуг пассажирского транспорта полет в салоне экономического класса самолета подорожал на 1.9%. При этом тарифы на проезд в железнодорожном транспорте снизились на 0.3%.



На 0.5-1.7% возросла абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков, плата за аренду индивидуального банковского сейфа, цена на первичный консультативный прием у врача специалиста, физиотерапевтическое лечение, ветеринарных и бытовых услуг.



Путевки в санатории на территории России, а также билеты в музеи и на выставки подорожали на 0.8%.



Одновременно отмечено снижение цен на зарубежные туры, в частности, на отдых в Таиланде - на 3%, Испании - на 1.1%, экскурсионные поездки в Германию - на 0.2%. Вместе с тем заметно подорожал отдых в Греции - на 2.1%, поездки в Китай - на 1.5%.



Кроме того, на 0.9% снизилась стоимость устной консультации юриста по семейным вопросам, на 0.6% - абонентская плата за мобильный Интернет, на 0.2% - начальный курс обучения вождению легкового автомобиля.



"AK&M" от 07.05.2019