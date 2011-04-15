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07/05/2019
17:57

В Москве в течение года планируется построить около 70 км дорог

В Москве в течение года планируется построить около 70 км дорог, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов. Об этом сообщила столичная мэрия.

Среди приоритетных объектов этого года: тоннель под Калужским шоссе и многоуровневой транспортной развязкой в районе ТПУ "Столбово"; балочный мост через шлюз N 9 канала имени Москвы; многоуровневые транспортные развязки на участке от МКАД до Коммунарки; путепровод через Курское направление Московской железной дороги (МЖД) с реконструкцией Дорожной улицы на участке от улицы Кантемировской до МКАД; путепровод через железнодорожные пути Московского центрального кольца от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы; транспортная развязка на пересечении МКАД с Бесединским шоссе.

Также среди приоритетных объектов: основной ход Северо-Восточной хорды на участке от Открытого шоссе до Лосиноостровской улицы; железнодорожная эстакада на Павелецком направлении МЖД над участком Южной рокады от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта; автодорога от Дмитровского шоссе до Проектируемого проезда N 5557 вдоль Савеловского направления МЖД; Остафьевское шоссе; пешеходный переход с траволаторами от станции метро "Технопарк" через проспект Андропова.

В планах на 2019-2023 годы - строительство более 500 км новых дорог.

"AK&M" от 07.05.2019
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