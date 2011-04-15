Развязка на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова готова на 60%. Об этом сообщила столичная мэрия.



Идут работы на всех конструктивных элементах объекта. Специалисты также перекладывают инженерные коммуникации и строят очистные сооружения.



Реконструкция транспортной развязки клеверного типа на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова началась в феврале 2018 года. Работы решили провести после завершения строительства основного хода Северо-Западной хорды в связи с увеличением количества транспорта на соответствующем участке МКАД.



Всего в рамках реконструкции развязки МКАД с улицей Генерала Дорохова построят 5.5 км дорог. Среди запланированных работ: реконструкция путепровода на пересечении с МКАД; строительство съездов с улицы Генерала Дорохова на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД, а также с МКАД на эти улицы; расширение прилегающего участка МКАД за счёт строительства бокового проезда с внешней стороны и обустройства переходно-скоростных полос; расширение Торговой улицы до шести полос, её соединение с улицей Княжеской и создание разворота для общественного транспорта; установка шумозащитных экранов вдоль внешней стороны МКАД в районе улицы Княжеской.



Отметим, что в последние годы реконструировали 14 развязок МКАД: с Ленинградским шоссе (обеспечила беспрепятственный съезд на МКАД и магистраль М-11 Москва - Санкт-Петербург; с Волгоградским проспектом (обеспечила беспрепятственный съезд на федеральную трассу М-5 Урал, улучшила транспортную доступность микрорайона Жулебино, а также городов Котельники и Люберцы); с Мичуринским проспектом (улучшила транспортную доступность аэропорта Внуково, районов Солнцево, Раменки и других); с Дмитровским, Можайским и Каширским шоссе (повысили транспортную доступность инновационного центра "Сколково", аэропорта Домодедово, городов Долгопрудного, Одинцово, Домодедово, а также московских поселков Северного и Физтеха); с Ленинским и Рязанским проспектами (улучшила пропускную способность прилегающих участков МКАД); с Профсоюзной улицей (обеспечила дополнительную связь с ТиНАО); с улицей Подольских Курсантов (обеспечила дополнительный выезд на МКАД из района Бирюлево Западное); направленные эстакады-съезды на пересечении с улицей Маршала Жукова (стали завершающим этапом реконструкции Звенигородского шоссе, обеспечили беспрепятственный съезд на федеральную трассу М-9 Балтия); в районе улицы Молодогвардейской (обеспечила примыкание северного обхода Одинцова к МКАД, а в будущем позволит связать его с северным дублером Кутузовского проспекта); Бусиновскую (продлила скоростную автодорогу М-11 Москва - Санкт-Петербург до Дмитровского шоссе, а также обеспечила примыкание Северо-Восточной хорды к улице Большая Академическая, тем самым связала ее с Северо-Западной хордой); Косинскую эстакаду (соединила Северо-Восточную хорду с магистралью Вешняки - Люберцы).



Сейчас идет строительство двух развязок: на пересечении с Бесединским шоссе (позволит улучшить транспортную доступность районов Марьино и Братеево) и на пересечении с улицей Генерала Дорохова (позволит беспрепятственно добираться до инновационного центра "Сколково" и обеспечит комфортные въезд и выезд транспорта с Северо-Западной хорды на МКАД).



Ещё четыре развязки проектируются. Две из них будут находиться на пересечениях с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, еще одна - на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотней (они улучшат пропускную способность прилегающих участков МКАД). Четвертая появится на пересечении с Липецкой улицей (обеспечит беспрепятственный съезд на федеральную трассу М-4 Дон).



"AK&M" от 07.05.2019