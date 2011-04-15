На Волгоградском проспекте с 18 мая изменят поворот на Зеленодольскую улицу

На юго-востоке Москвы с 18 мая 2019 года изменится схема движения. Об этом сообщил ЦОДД.



В этого дня правый поворот на улицу Зеленодольская с Волгоградского проспекта будет отменён. Повернуть на улицу Зеленодольская можно будет с дублёра Волгоградского проспекта.



Изменение схемы движения позволит наземному городскому транспорту проезжать этот участок быстрее.



"AK&M" от 07.05.2019