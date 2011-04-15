На Волгоградском проспекте с 18 мая изменят поворот на Зеленодольскую улицу

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На юго-востоке Москвы с 18 мая 2019 года изменится схема движения. Об этом сообщил ЦОДД.
В этого дня правый поворот на улицу Зеленодольская с Волгоградского проспекта будет отменён. Повернуть на улицу Зеленодольская можно будет с дублёра Волгоградского проспекта.
Изменение схемы движения позволит наземному городскому транспорту проезжать этот участок быстрее.
"AK&M" от 07.05.2019