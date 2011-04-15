По делу о загрязнённой нефти задержаны четыре человека, А.Новак

По делу о загрязнённой нефти задержаны четыре человека. Об этом заявил Александр Новак в рамках заседания Правительства, стенограмма по итогам которого размещена на сайте Кабмина.



"Приказом Министерства энергетики была создана межведомственная комиссия с участием федеральных органов власти, министерств и ведомств, компании "Транснефть". По итогам проведённой проверкиопределён источник загрязнения нефти - это узел учёта "Лопатино" в Самарской области. Следственные действия выявили группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений. Материалы проверки в настоящее время переданы в Генеральную прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий ФСБ России и Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2, четыре человека задержаны и решением суда помещены в СИЗО", - сказал он.



Он также добавил, что "было произведено оперативное изолирование источника загрязнения от системы магистральных трубопроводов, также была проведена работа по переориентации потоков для максимального оперативного очищения одной из ниток нефтепровода "Дружба", и здесь я хотел бы поблагодарить "РЖД", "Совкомфлот", которые оперативно откликнулись и приняли участие в ликвидации последствий. ПАО "Транснефть" все испытания нефти по показателю содержания хлорорганических соединений переведены из категории периодических (один раз в 10 дней) в категорию приёмо-сдаточных, то есть это ежесуточный режим контроля. Два раунда переговоров провели также мы с партнёрами из Республики Беларусь, Польши, Украины, Словакии, Венгрии. Была согласована "дорожная карта" по устранению последствий".



Он также отметил, что 4 мая с опережением плана на два дня кондиционная нефть поступила на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, в Республику Беларусь, 6 мая началась прокачка кондиционной нефти в сторону узла учёта "Броды" для поставок европейским потребителям. "В ближайшее время ожидаем согласования на прокачку кондиционной нефти в сторону Польши. Также продолжается прокачка кондиционной нефти в сторону порта Усть-Луга, ожидаем её поступления в порт утром 8 мая".



"AK&M" от 07.05.2019