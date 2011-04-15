Правительство выделит 0.5 млрд руб. пострадавшим от пожара в Забайкалье. Стенограмма по итогам заседания Правительства размещена на сайте Кабмина.



"И с учётом того, что Забайкальский край в апреле сильно пострадал от пожаров, на покупку и строительство для пострадавших нового жилья из резервов Правительства выделим почти 0.5 млрд руб. (есть соответствующие поручения - президентские и правительственные)", - сообщил глава Правительства Дмитрий Медведев.



"AK&M" от 07.05.2019