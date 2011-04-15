Д.Медведев поручил максимально быстро выплатить компенсации пострадавшим в "Шереметьево"

Глава Правительства Дмитрий Медведев поручил максимально быстро выплатить компенсации пострадавшим в "Шереметьево". Стенограмма по итогам заседания Правительства размещена на сайте Кабмина.



"Два момента. Первый: нужно сделать так, чтобы все выплаты, по которым приняты решения, максимально быстро дошли до получателей. Тут есть целый ряд нюансов и организационного, и правового характера, связанных с ведением следствия и рядом других процедур. Но нужно так организовать всё, чтобы это было сделано практически без задержек. И второе. Безусловно, по результатам работы комиссии должны быть даны определённые оценки, сделаны технические выводы, организационные выводы, выводы в сфере регулирования. По итогам работы прошу об этом доложить", - сказал Д.Медведев.



Напомним, 5 мая 2019 года, в 18:32 MSK произошло авиационное происшествие с пассажирским самолётом SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Шереметьево".



Рейс SU 1492 вылетел в плановом режиме в 18:02 MSK по маршруту Москва-Мурманск. После взлёта экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. В 18:30 MSK пассажирский лайнер совершил "жёсткую" посадку на взлётно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание.



В 18:32 MSK на место происшествия незамедлительно прибыли аварийно-спасательная бригада, медицинские экипажи для экстренной эвакуации и оказания помощи пассажирам и членам экипажа. В кратчайшие сроки были обеспечены аварийно-спасательные работы. В аэропорту создан оперативный штаб по управлению внештатной ситуацией. Для пассажиров рейса SU 1492 и их родственников был создан отдельный штаб в терминале В.



Страхование ответственности ПАО "Аэрофлот" за вред, причинённый жизни и здоровью пассажиров, осуществляют компании "АльфаСтрахование" и СОГАЗ. В соответствии с действующим законодательством страховщики выплатят страховое возмещение родственникам погибших и пострадавшим.



Как сообщили ГСС, самолёт SSJ100 прошёл плановое техническое обслуживание в апреле 2019 года. Воздушное судно с заводским номером 95135 произведено в августе 2017 года.



АО "Гражданские самолёты Сухого" (ИНН 7714175986) - дочернее предприятие ПАО "Компания "Сухой" - основано в 2000 году для реализации проектов в области гражданской авиатехники. Стартовым проектом компании является программа по созданию нового семейства российских ближнемагистральных самолётов Superjet-100. ГСС осуществляет их проектирование и разработку, производство, маркетинг и продажи, сертификацию и послепродажное обслуживание. ГСС выступает интегратором проекта, в котором принимают участие более 20 ведущих поставщиков систем и комплектующих - лидеров мировой авиаиндустрии. С 2006 года стратегическим партнёром по проекту является итальянская компания Alenia Aeronautica.



Чистый убыток ГСС за первое полугодие 2018 года вырос на 7.06% до 804.676 млн руб. с 751.598 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 47.02% до 16.007 млрд руб. с 10.888 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.12 раза до 1.936 млрд руб. с 913.883 млн руб., убыток до налогообложения снизился на 18.57% до 875.958 млн руб. с 1.076 млрд руб.



Чистый убыток АО "Гражданские самолёты Сухого" (ГСС) за первое полугодие 2018 года по МСФО вырос на 6.75% до 3.716 млрд руб. с 3.481 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 49.54% до 15.99 млрд руб. с 10.693 млрд руб., убыток от операционной деятельности уменьшился на 41.26% до 1.844 млрд руб. с 3.139 млрд руб., убыток до налогообложения - на 10.07% до 4.035 млрд руб. с 4.487 млрд руб.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" в 2018 году вырос на 14.3% до 45.836 млн по сравнению с годом ранее. Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 357.228 тыс. при росте в 15.9%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях в 2018 году вырос на 11.6% и составил 24.695 млн пассажиров, на внутренних воздушных линиях - на 17.7% и достиг 21.141 млн.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по МСФО за 2018 год упала на 7.36% до 11.021 млрд руб. с 11.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 28.22% до 57.98 млрд руб. с 45.218 млрд руб., операционные расходы - на 38.17% до 38.467 млрд руб. с 27.84 млрд руб., операционная прибыль - на 12.29% до 19.513 млрд руб. с 17.378 млрд руб.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за I квартал 2019 года вырос на 16.2% до 12.8 млн, авиакомпании - на 14.3% до 8.5 млн по сравнению с годом ранее. Пассажирооборот Группы увеличился на 16.7%, авиакомпании - на 11%.



Группа "Аэрофлот" в марте 2019 года ввела в эксплуатацию два самолёта Boeing 777-300ER и два Boeing 737-800. По состоянию на 31 марта 2019 года парк Группы насчитывал 371 воздушное судно. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна Boeing 777-300ER. По состоянию на 31 марта 2019 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 255 воздушных судов.



Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 2018 год составила 5.713 млрд руб. и снизилась по сравнению с прошлым годом на 75.2% с 23.06 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 40% до 33.598 млрд руб. с 56.015 млрд руб. Выручка группы "Аэрофлот" увеличилась на 14.8% и составила 611.57 млрд руб. против 532.934 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Аэрофлот" за I квартал 2019 года по РСБУ вырос почти в 2 раза до 16.85 млрд руб. с 8.75 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 21.1% до 114.026 млрд руб. с 94.195 млрд руб. Себестоимость продаж составила 133.039 млрд руб., что на 25.8% превышает показатель за аналогичный период 2018 года.



"AK&M" от 07.05.2019