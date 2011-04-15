Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

08/05/2019
11:13

Дайджест газеты "Коммерсант" от 8 мая 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 8 мая 2019 года.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ
САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ НАЦПРОЕКТ ПОКА НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕТ

Сегодня у Владимира Путина состоится заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - накануне, как стало известно "Ъ", премьер-министр Дмитрий Медведев в рабочем порядке обсудил с вице-премьерами нормативное обеспечение, необходимое для их финансирования. Сильнее всего от графика отстает нацпроект "Цифровая экономика" - по данным на 6 мая, он не отражен в системе "Электронный бюджет", контролирующей исполнение нацпроектов. По данным "Ъ", это объясняется необходимостью переоформления паспортов нацпроектов в соответствии с требованиями Минфина. В аппарате курирующего "цифру" вице-премьера Максима Акимова говорят, что работа с "Электронным бюджетом" техническая, а руководство проекта сосредоточено на его фактической реализации.


КАТАСТРОФА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
ОПУБЛИКОВАНЫ ПЕРЕГОВОРЫ ПИЛОТОВ SSJ С ДИСПЕТЧЕРОМ

Вчера были обнародованы данные речевого самописца лайнера SSJ 100 "Аэрофлота", сгоревшего в минувшее воскресенье после посадки в аэропорту Шереметьево. Из текста переговоров диспетчера с летчиками следует, что удар молнии, заставивший экипаж вернуться в аэропорт, на самом деле не нанес существенного ущерба лайнеру. Приземляясь, пилоты использовали одну из самых точных и современных систем автоматического захода на посадку - курсо-глиссадную, а кроме того, ежеминутно получали корректирующие команды диспетчера по работающему каналу радиосвязи. Таким образом, объяснить трагические последствия грубой посадки можно только растерянностью и недостаточной квалификацией самих летчиков.


ЧТО НЕ ПО ПЛАНУ - ТО НЕ ПРАВА
СПЧ ПИШЕТ КОНЦЕПЦИЮ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЯТЬ ЛЕТ ВПЕРЕД

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) систематизирует предложения по содержанию Национального плана действий в области прав человека (НПД) к концу мая, сообщили "Ъ" в совете. Поручение подготовить этот документ дал президент после обращения главы СПЧ Михаила Федотова. В докладе Высшей школы экономики (ВШЭ) говорится, что НПД помог бы сформировать "позитивную повестку" по теме правозащиты и улучшить имидж самого СПЧ. Вряд ли разработка плана поможет серьезно улучшить ситуацию в сфере прав человека в России, полагает один из членов СПЧ.


РОДИТЕЛИ ВОЛГОГРАДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ЗАЯВИЛИ О ПИТАТЕЛЬНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ СОБИРАЕТСЯ ПРОВЕРИТЬ ШКОЛЬНЫЕ МЕНЮ В РЕГИОНАХ


Родители волгоградских школьников пожаловались на различия в питании для льготных и нельготных категорий детей: одни получают кашу, другие - котлеты с гарниром. Как выяснил "Ъ", в ряде российских регионов "социальное" меню также отличается. В Министерстве просвещения РФ "Ъ" сообщили, что планируют провести всероссийский мониторинг школьного питания.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 08.05.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100