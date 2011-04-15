Дайджест газеты "Коммерсант" от 8 мая 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 8 мая 2019 года.



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ

САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ НАЦПРОЕКТ ПОКА НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕТ



Сегодня у Владимира Путина состоится заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - накануне, как стало известно "Ъ", премьер-министр Дмитрий Медведев в рабочем порядке обсудил с вице-премьерами нормативное обеспечение, необходимое для их финансирования. Сильнее всего от графика отстает нацпроект "Цифровая экономика" - по данным на 6 мая, он не отражен в системе "Электронный бюджет", контролирующей исполнение нацпроектов. По данным "Ъ", это объясняется необходимостью переоформления паспортов нацпроектов в соответствии с требованиями Минфина. В аппарате курирующего "цифру" вице-премьера Максима Акимова говорят, что работа с "Электронным бюджетом" техническая, а руководство проекта сосредоточено на его фактической реализации.





КАТАСТРОФА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

ОПУБЛИКОВАНЫ ПЕРЕГОВОРЫ ПИЛОТОВ SSJ С ДИСПЕТЧЕРОМ



Вчера были обнародованы данные речевого самописца лайнера SSJ 100 "Аэрофлота", сгоревшего в минувшее воскресенье после посадки в аэропорту Шереметьево. Из текста переговоров диспетчера с летчиками следует, что удар молнии, заставивший экипаж вернуться в аэропорт, на самом деле не нанес существенного ущерба лайнеру. Приземляясь, пилоты использовали одну из самых точных и современных систем автоматического захода на посадку - курсо-глиссадную, а кроме того, ежеминутно получали корректирующие команды диспетчера по работающему каналу радиосвязи. Таким образом, объяснить трагические последствия грубой посадки можно только растерянностью и недостаточной квалификацией самих летчиков.





ЧТО НЕ ПО ПЛАНУ - ТО НЕ ПРАВА

СПЧ ПИШЕТ КОНЦЕПЦИЮ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЯТЬ ЛЕТ ВПЕРЕД



Президентский Совет по правам человека (СПЧ) систематизирует предложения по содержанию Национального плана действий в области прав человека (НПД) к концу мая, сообщили "Ъ" в совете. Поручение подготовить этот документ дал президент после обращения главы СПЧ Михаила Федотова. В докладе Высшей школы экономики (ВШЭ) говорится, что НПД помог бы сформировать "позитивную повестку" по теме правозащиты и улучшить имидж самого СПЧ. Вряд ли разработка плана поможет серьезно улучшить ситуацию в сфере прав человека в России, полагает один из членов СПЧ.





РОДИТЕЛИ ВОЛГОГРАДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ЗАЯВИЛИ О ПИТАТЕЛЬНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ СОБИРАЕТСЯ ПРОВЕРИТЬ ШКОЛЬНЫЕ МЕНЮ В РЕГИОНАХ





Родители волгоградских школьников пожаловались на различия в питании для льготных и нельготных категорий детей: одни получают кашу, другие - котлеты с гарниром. Как выяснил "Ъ", в ряде российских регионов "социальное" меню также отличается. В Министерстве просвещения РФ "Ъ" сообщили, что планируют провести всероссийский мониторинг школьного питания.





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"AK&M" от 08.05.2019