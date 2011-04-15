Повтор! Экспобанк заключил соглашение о покупке контрольного пакета акций Курскпромбанка

Экспобанк пришёл к соглашению с акционерами ПАО "Курскпромбанк" о приобретении контрольного пакета акций Курскпромбанка. Об этом говорится в сообщении организации.



Сделка была завершена 30 апреля 2019 года после получения согласия Банка России.



Как отметил председатель правления Курскпромбанка Федор Хандурин, цитируемый в сообщении: "С руководством Экспобанка достигнуты договорённости о сохранении текущей бизнес-модели Курскпромбанка".



ПАО "Курскпромбанк" - региональный банк, действующий в Курской, Белгородской, Воронежской и Орловской областях. Помимо головного офиса на территории присутствия банка располагаются 33 подразделения, включая дополнительные, операционные и кредитно-кассовые офисы, а также операционные кассы. Банк имеет собственный процессинговый центр, а также банкоматно-терминальную сеть, насчитывающую более 200 устройств. Основными направлениями деятельности организации являются кредитование и обслуживание юридических лиц, в частности малого и среднего предпринимательства. На 1 апреля 2019 года активы-нетто банка составляют 24.4 млрд руб., собственный капитал - 4.4 млрд руб., кредитный портфель - 20.5 млрд руб.



ООО "Экспобанк" ориентирован на обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов, а также проведение сделок по покупке и консолидации активов (M&A). Представлен на российском рынке банковских услуг с 1994 года (генеральная лицензия Банка России N 2998 от 6 февраля 2012 года).





"AK&M" от 07.05.2019