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08/05/2019
13:40

В Москве 9 мая на один день изменятся маршруты автобусов и режим работы метро

В Москве 9 мая на один день изменятся маршруты нескольких автобусов и режим работы метрополитена. Об этом сообщила столичная мэрия.

Например, с 10:00 автобус N 689 будет курсировать от станции Солнечная по Боровскому шоссе, улице Богданова, через улицу 50 лет Октября до остановки "Школа", а затем по Волынской улице и улице Авиаторов обратно к станции Солнечная. А автобус N 32 с 13:00 и до окончания праздничных мероприятий не будет заезжать на Солнцевский проспект и улицу 50 лет Октября.

Помимо того, на время построения колонн боевой техники и её прохождения по Тверской улице будет ограничен выход со станций метро "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", а также со станции "Лубянка" в сторону Никольской улицы и со станции "Китай-город" в сторону улиц Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда. В течение всего дня вестибюль N 1 станции "Парк Победы" будет работать только на выход пассажиров, а вестибюль N 2 - только на вход.

Отметим, что, с 9 по 11 мая водители смогут оставлять свои автомобили на всех улицах, включенных в зону городского парковочного пространства. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.

"AK&M" от 08.05.2019
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